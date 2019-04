Exclusief voor abonnees Moeder laat twee kinderen alleen terwijl ze reisje maakt: huis in brand 19 april 2019

In een woning in het West-Vlaamse Wakken is gisternamiddag een jong tienermeisje met rookintoxicatie afgevoerd na een brand. Ze was met haar broertje alleen thuis, terwijl hun moeder voor een paar dagen met haar vriend in Duitsland vertoeft. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch defect in de garage. Het meisje kon zelf nog naar buiten gaan. Haar broertje was op het moment van de brand niet thuis. De woning werd onbewoonbaar verklaard, voor de kinderen werd een oplossing gezocht. (AHK)