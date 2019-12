Exclusief voor abonnees Moeder krijgt strenge straf voor oplichting, dochter komt goed weg 12 december 2019

Een moeder en dochter uit Knokke die minstens 155 slachtoffers over heel Vlaanderen oplichtten, zijn veroordeeld. Carine B. (45) kreeg een effectieve celstraf van vier jaar. Dochter Sherlyn (24) kreeg twee jaar cel met uitstel. De twee moeten ook honderdduizenden euro's terugbetalen. Ze staken onder meer voorschotten via hun immokantoor in eigen zak en richtten tal van zaken op zonder leveranciers te betalen. Tussendoor verkochten ze onbestaande goederen via tweedehandssites. Volgens de procureur was Carine B. de spilfiguur. "Ik denk niet dat de dochter zulke feiten gepleegd zou hebben zonder die 'bijzondere opvoeding'." De advocaten van de twee vrouwen kunnen zich vinden in het vonnis. "Voor Sherlyn is dit een tweede kans", klonk het. "Dit is de eerste dag van haar nieuwe leven."

