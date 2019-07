Exclusief voor abonnees Moeder en vriendin "We stonden te springen en te shaken" 12 juli 2019

Dolle vreugde bij de familie Teuns op de flanken van La Planche des Belles Filles. Mama volgde samen met Dylans vriendin Lies in spanning de slotkilometers op de Vogezencol. "We stonden op één kilometer van de finish. De finale hebben we via de micro beleefd. We hadden geen beeld, we konden enkel afgaan op het geluid van de speaker. Hoe de ontlading was toen we hoorden dat Dylan gewonnen had? Dat wil je niet zien. We hebben elkaar vastgepakt, we stonden te springen en te shaken. Dit is ongelooflijk. Vanavond drinken we champagne, zeker weten." Dat de emoties hoog opliepen, werd ook duidelijk na de huldiging op het podium. Vriendin Lies kon haar tranen niet bedwingen toen ze de ritwinnaar van de dag in de armen viel. (LPB)

