Moeder en dochter: "Oplichting gebeurde per ongeluk"

De raadkamer heeft de aanhouding van de 23-jarige Sherlyn D. uit Knokke (foto rechts) met een maand verlengd. Haar advocate drong tevergeefs aan op voorwaardelijke vrijlating. De zaak tegen haar moeder Carine B. (44) werd op vraag van haar advocaat een week uitgesteld. De twee zouden tientallen mensen voor in totaal minstens 1 miljoen euro hebben opgelicht. "Om hun financiële put te dichten verkochten ze een 50-tal spullen via tweedehandssites", aldus de advocate van de dochter. "Uiteindelijk verloren ze het overzicht over wat wel of niet geleverd was. Mijn cliënte wilde zeker niemand oplichten." De advocaat van B. kan niets kwijt over haar motieven. "Moeder en dochter staan wel nog altijd op één lijn", klinkt het. Ze werden maandag opgepakt toen ze hun kinderen naar school wilden brengen. Ze hebben elk een peuter van 2,5, de dochter heeft ook een kind van 1. Beiden vlogen in de cel, de kindjes werden ondergebracht bij een pleeggezin. (SDVO)

