Moeder en baby doodgebeten door krokodil 04 september 2018

00u00 0

Een krokodil heeft in Oeganda een vrouw en haar kind van 5 maanden gedood en vermoedelijk opgegeten. Volgens de autoriteiten had de vrouw water gehaald uit het Albertmeer, toen het dier haar aanviel. Omstanders hadden het dier proberen weg te jagen, maar dat greep de slachtoffers en trok hen onder water, aldus de lokale krant 'The Daily Monitor'. Het Albertmeer, ongeveer 30 kilometer lang, ligt tussen Oeganda en Congo. Een woordvoerder van de Oegandese autoriteit voor wilde dieren (UWA) waarschuwt voor de aanvallen. "Wanneer er minder vissen zijn, komen de krokodillen aan de oppervlakte, vallen ze mensen aan en eten ze hen op."