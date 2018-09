Moeder en 2 kinderen met hoge snelheid van de baan gereden 01 september 2018

In Waasmunster aan de Mirabrug zijn gisteravond een moeder en haar twee kinderen van de weg gemaaid tijdens een fietstochtje. Een bestuurder reed met hoge snelheid op hen in en ze werden ettelijke meters weggeslingerd. Al snel bleek dat de toestand van beide kinderen zeer ernstig was. Ook de moeder raakte zwaargewond. Een van de kindjes werd met spoed naar het UZ Gent overgebracht, het andere kindje en de moeder naar het AZ-Nikolaas. De bestuurder zou een positieve ademtest hebben afgelegd. Volgens getuigen reed hij zeer snel, waardoor hij de slachtoffers - die net in een bocht fietsten - niet zag. "De mama zei nog: "Rij mooi rechts, want er komen auto's'", vertelt een getuige. "Seconden later hoorde ik die klap." (PKM)

HLN