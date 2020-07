Exclusief voor abonnees Moeder doodt twee kinderen, derde kritiek 01 juli 2020

Bij een gezinsdrama in Hantes-Wihéries, in de provincie Henegouwen, zijn gisteren een baby'tje van 22 maanden en een meisje van 7 gestorven. Ze werden om het leven gebracht door hun moeder. Het oudste kind van het gezin, een jongen van 9, overleefde het drama, maar vecht nog voor zijn leven. Het was de vader van het gezin die de gruwelijke ontdekking deed, toen hij terugkwam van z'n werk. Ook zijn vrouw trof hij bewusteloos aan. Ze had geprobeerd zelfmoord te plegen door een overdosis medicatie te slikken, maar kon nog gereanimeerd worden door de hulpdiensten. Waarom de moeder haar kinderen aanviel en daarna uit het leven wilde stappen, was gisteravond nog niet duidelijk.

