Moeder die zoontje (6) doodde, wil afscheid nemen 02 januari 2019

De moeder die vorige week in Bree haar zoontje om het leven bracht, wil deze week afscheid van hem nemen. Dat heeft haar advocaat gezegd. Maandagmiddag verscheen Tamara N. (35) voor de Tongerse raadkamer, die haar aanhouding bevestigde. "Mijn cliënt werkt goed mee, maar verdere uitspraken kunnen we niet doen", aldus advocate Lynn Clerinx. "Ik heb wel aan de onderzoeksrechter gevraagd of de mama afscheid mag nemen van haar zoontje. We denken dat dit haar eigen verwerking ten goede komt." Ten laatste vandaag beslist de onderzoeksrechter daarover. Als hij toestemt, wordt de moeder onder politiebegeleiding naar het funerarium gebracht. Kleine Ryan wordt vrijdag gecremeerd. Op de avondwake van morgen of de uitvaart van vrijdag mag Tamara N. niet aanwezig zijn. De vrouw, een zelfstandig thuisverpleegster, zou nog steeds verward zijn en niet goed beseffen wat ze heeft gedaan. Sinds een klein jaar was ze gescheiden van haar partner, en in het verleden kampte ze al met psychische problemen. Het levenloze lichaam van de jongen werd in de badkamer gevonden. De moeder raakte gewond toen ze uit het leven probeerde te stappen. (MMM)

