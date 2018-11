Moeder die baby te vondeling legt, bezoekt haar nu elke maand 06 november 2018

Een 34-jarige vrouw die drie jaar geleden haar baby te vondeling legde in Sint-Truiden, riskeert daarvoor drie jaar cel met uitstel. Het meisje kreeg de naam Marie en groeit nu op in een pleeggezin. Daar krijgt ze elke maand een bezoekje van haar biologische moeder. "Zelf kon ik niet voor mijn dochtertje zorgen, maar toen ik haar achterliet, hoopte ik echt dat iemand haar zou vinden", aldus de moeder. Op 17 augustus 2015 beviel de vrouw in een verlaten fruitplantage. Ze bond de navelstreng af met een elastiekje, wikkelde de baby in doeken en liet het kind achter in de berm. Een buschauffeur vond het meisje de volgende ochtend. De vrouw gaf zichzelf twee weken later aan. (IBO)

