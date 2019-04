Exclusief voor abonnees Moeder brengt kinderen naar school en wordt neergestoken 03 april 2019

00u00 0

Een 32-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat ze in Anderlecht neergestoken is door een onbekende. De vrouw bracht haar drie kinderen, tussen 8 en 11 jaar oud, naar school toen ze om 7.20 uur aangevallen werd. Ze kon nog niet verhoord worden en de dader, die na de aanval vluchtte, is nog spoorloos. Het parket opende een onderzoek voor poging doodslag. "We doen buurtonderzoek en bekijken camerabeelden om de dader te identificeren", zegt het Brussels parket. "We weten nog niet wie hij is of wat zijn motief was. Of hij de vrouw kende, is onduidelijk." De drie kinderen worden opgevangen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen