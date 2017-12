Moeder boven staatssecretaris 15 Zuhal Demir 00u00 0

Wat een jaar, moet Zuhal Demir (N-VA) over 2017 denken. En geef haar eens ongelijk. Drie jaar geleden greep de 37-jarige Genkse - toen ze nog in Antwerpen furore maakte - naast een ministerpost. Maar kijk: tot haar eigen verbazing werd het meisje uit de cité begin dit jaar alsnog staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. De eed legde ze af met de rode mijnwerkersdoek van vader om de pols. Een statement, absoluut. De ambitie brandde, maar de kinderwens ook. En die ging ze écht niet on hold zetten omdat ze nu "toevallig staatssecretaris was geworden", vertelde ze vlak na haar eedaflegging in deze krant. Alweer: een statement. Maar ze meende het: een maand later groeide er al een kindje in haar. Pas na 6 maanden mochten de wereld en de Wetstraat het weten. Intussen is Zuhal Demir bevallen van een dochter, Rozanne. Haar moederschapsrust van 3 maanden neemt ze op. Terecht. Statement of niet. (IVDE)

