Exclusief voor abonnees Moeder bezorgd na bezoek Walibi: "Coronaregels niet gerespecteerd" 13 juli 2020

00u00 0

Een bezorgde moeder uit Erpe-Mere slaat alarm over de drukte in Walibi. De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt dat het park de veiligheidsregels dit weekend amper respecteerde. "Mensen stonden vaak zonder mondmasker dicht bij elkaar in de rij voor de attracties. Groepjes uit verschillende 'bubbels' moesten ook bij elkaar in de karretjes zitten. Het is dat ik mijn zoontje niet wilde teleurstellen - anders was ik direct vertrokken. Walibi verzekerde me dat er maximaal 3.000 mensen tegelijk in het park mochten. Naar mijn gevoel waren dat er veel meer."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen