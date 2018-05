Moeder bezoekt plek waar agente stierf AANSLAG LUIK 31 mei 2018

00u00 0

Het verdriet van Bernadette Hennart snijdt door merg en been. De moeder van agente Soraya Belkacemi (45), doodgeschoten bij de aanslag in Luik, wilde per se naar de plek waar haar dochter omkwam. "Soraya zelf mag ik niet zien." Tientallen agenten hielden gisteren ook een indruk- wekkende minuut stilte in de stad en zochten troost bij elkaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN