Moeder (89) gedood "door slagen of stampen" 31 december 2019

De 89-jarige vrouw die zondag dood is aangetroffen in Ternat, is vermoedelijk door slagen of stampen om het leven gekomen. Dat heeft de autopsie uitgewezen. De 51-jarige zoon van het slachtoffer werd al onder aanhoudingsbevel geplaatst voor oudermoord. Het drama speelde zich af in het huis waar Johan V. met zijn moeder Yvonne De Rijck woonde. V. was na een avondje stappen thuisgekomen en vermoedelijk kwam het tot een woordenwisseling. Een kwartier later belde hij de hulpdiensten. V. beweerde dat hij zijn moeder dood had aangetroffen, maar de hulpdiensten stelden vast dat het slachtoffer diverse verwondingen had opgelopen. V. geniet in Ternat de reputatie van een kunstenaar en fantast, maar evengoed van een notoir caféganger. (WDS)

