Moeder (47) in hals gestoken door indringer 17 december 2018

Een 47-jarige vrouw is vrijdag in Knokke neergestoken door een indringer. De vrouw van Scandinavische afkomst kon ondanks ernstige verwondingen aan de hals zelf nog de hulpdiensten verwittigen. Ze wordt in kunstmatige coma gehouden. Er waren braaksporen in het tweede verblijf van het slachtoffer, dus is het mogelijk dat het gaat om een inbreker die betrapt werd. De vrouw, moeder van twee kinderen, was alleen thuis. De vluchtende indringer is te zien op camerabeelden en wordt nog gezocht. (MMB/BBO)