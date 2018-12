Modric Sportman van het jaar in Kroatië 27 december 2018

Luka Modric is verkozen tot Kroatisch sportman van het jaar. De 33-jarige middenvelder won met Real Madrid de Champions League en met de nationale ploeg zilver op het WK in Rusland. Modric is nadien ook verkozen tot beste speler op het WK en won later in het jaar de Ballon d'Or.