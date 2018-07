Modric of Varane in select clubje 14 juli 2018

De finale van de EB Landskampioenen/Champions League én het WK spelen én winnen in hetzelfde jaar: acht spelers hebben het tot nu toe gedaan. Met Raphaël Varane of Luka Modric, allebei met Real Madrid triomferend in de CL-finale tegen Liverpool eind mei, wordt dat selecte clubje zondag met één lid uitgebreid. (GLA)