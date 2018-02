Modolo juicht te vroeg 15 februari 2018

00u00 0

Eén hand in de lucht en felicitaties van de ploegmakkers. Helaas wou de finishfoto niet mee in het verhaal stappen voor Sacha Modolo (30). De Italiaanse sprinter liet zich in de eerste etappe van de Ruta del Sol de kaas van het brood eten door Thomas Boudat. De Fransman van Direct Energie, ex-wereldkampioen omnium op de baan, gooide in de straten van Granada zijn wiel nog net voor dat van Modolo. Clement Venturini vervolledigde het podium, Tosh Van der Sande kwam als beste landgenoot binnen op een vijfde plaats.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN