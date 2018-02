Modolo heeft revanche beet 17 februari 2018

Tweede sprint, goede sprint voor Sacha Modolo. De Italiaanse ploegmakker van Sep Vanmarcke nam in de straten van Herrera revanche voor de nederlaag twee dagen eerder in Granada. Modolo gooide toen de handen net iets te vroeg in de lucht en moest daardoor de zege aan Thomas Boudat laten. Een rustige etappe gisteren, al zorgde Oliver Naesen voor enige nuance. "Het ging bij momenten toch hard, hoor. Iedereen denkt: 'Sprintrit, dat is makkelijk'. Maar dat was het vandaag niet."