Exclusief voor abonnees Modieus gemaskerd Manneken 12 mei 2020

00u00 0

Manneken Pis is mee met zijn tijd en draagt dus in de openlucht een mondmasker. Geen 'ordinair' wegwerpexemplaar, maar een op maat gemaakt ontwerp van Maison Degand. Het is geschonken als steunbetuiging aan het zorgpersoneel en aan alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het maken van maskers en beschermende kledij. De afgelopen weken droeg het bekendste standbeeld van Brussel al eens af en toe een mondkapje, maar dat werd hem omgedaan door mensen die over de afsluiting gekropen waren. (JCV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen