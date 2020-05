Exclusief voor abonnees Modewinkels halen meteen 80% van omzet 18 mei 2020

De modewinkels klokken in hun eerste week af op 11 mei af op 80 procent van de omzet die ze vorig jaar in dezelfde week behaalde . Dat blijkt uit een bevraging van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, en ondernemersorganisatie Unizo. De brede retailsector is tevreden, zegt Unizo. Er worden minder klanten dan gemiddeld geteld, maar degene die op de been zijn kopen ook. "Op de eerste dag van de heropening, op maandag 11 mei, haalden winkeliers een omzetcijfer van 50% in vergelijking met een gemiddelde maandag in mei vorig jaar", zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. "Dat resultaat was beter dan verwacht: het merendeel van de handelaars gaf in een eerdere bevraging aan dat ze een omzetcijfer van 30 tot 40% van de normale verkoop verwachtten." Die positieve start zette zich door in de rest van de week.

