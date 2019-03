Modeshow is weer stoet van skeletten 01 maart 2019

Twee jaar geleden had de modewereld het plechtig beloofd: géén graatmagere modellen meer op de catwalk. Saint Laurent is die eed schijnbaar al vergeten: de meisjes die het modehuis deze week liet opdraven in Parijs, leken werkelijk geen grámmetje vet om de leden te hebben.

