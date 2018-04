Moderne slavernij 18 april 2018

Werknemers van Amazon moeten in een fles plassen omdat ze anders hun target niet halen. Iedereen die bij Amazon en anderen koopt, is medeschuldig aan deze moderne vorm van slavernij. Besef nu eindelijk eens dat die zogenaamde goedkope producten op de een of andere manier door iemand anders betaald worden.

Clement Asselman

HLN