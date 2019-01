Modern bedrijf 14 januari 2019

Nico Van Haecke noemt de Proximus-werknemers "dinosauriërs in een staatsgedrocht" (Dialoog van 11 januari). In werkelijkheid werd de RTT reeds een kwarteeuw geleden omgevormd tot een modern, gezond en winstgevend bedrijf. Mede door de volle inzet van het personeel. Belgacom werd gedwongen om haar monopoliepositie op te geven door concurrenten toe te laten die (behalve Telenet) eigenlijk niet meer waren dan wederverkopers. Ze bleef wel de last van de gigantische infrastructuur dragen. Bovendien was het bedrijf een melkkoe voor de overheid die met een deel van de winst Post en Spoor, die duidelijk de boot gemist hadden, financierde. Er is ooit overwogen de telecomsector op te splitsen in aanbieders van diensten en infrastructuur. We hebben gezien waartoe dat geleid heeft bij de energievoorziening.

Ronny Tratsaert (werknemer Belgacom op rust)

