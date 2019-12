Exclusief voor abonnees Modeontwerper Ungaro (86) overleden 24 december 2019

00u00 0

De Franse couturier Emanuel Ungaro (86) is zaterdag overleden in Parijs. Ungaro ging in de leer bij Cristóbal Balenciaga en startte zijn eigen modehuis in 1965. Doorheen de jaren verwierf hij steeds meer bekendheid met zijn opvallende prints en gedurfde kleurencombinaties en die konden ook sterren bekoren. Hij mocht onder anderen Bianca Jagger, Jackie Kennedy, Catherine Deneuve en Liliane Bettencourt tot zijn klanten rekenen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis