Modemerk van de sterren SuperTrash failliet 22 maart 2018

Het modehuis SuperTrash, van de Nederlandse ontwerpster en tv-persoonlijkheid Olcay Gulsen, heeft het faillissement aangevraagd. Het kledingmerk is al tien jaar enorm populair bij onze BV's - onder wie Eline De Munck en Anouk Matton - en zelfs bij internationale sterren. Lady Gaga en Nicole Scherzinger werden regelmatig in een SuperTrash-outfit gespot. De stichtster van het kledingmerk nam een maand geleden een stap terug als CEO, maar reageert erg aangeslagen. "SuperTrash is mijn levenswerk. Dit is bijzonder pijnlijk, ook voor alle 150 medewerkers", aldus Gulsen. (JOBG)

