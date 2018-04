Modelabel Berluti kiest Belg als artistiek directeur 04 april 2018

00u00 0

De Belgische designer Kris Van Assche (41) wordt artistiek directeur van het luxe mannenlabel Berluti. Dat nieuws werd gisterochtend aangekondigd op de website van het modevakblad Women's Wear Daily. Hij neemt over van Haider Ackermann, de Colombiaanse ontwerper die al jaar en dag werkzaam is in Antwerpen. Sinds het vertrek van Ackermann bij Berluti gonsde het binnen de modewereld van de geruchten rond de aanstelling van een artistiek directeur bij het klassieke Italiaanse mannenmerk. Kris Van Assche werd naar voren geschoven als grote favoriet. Hij zal zijn eerste collectie voor Berluti in januari op de catwalk tonen. Van Assche vertrok recent bij Dior Homme en werd daar vervangen door Kim Jones die dan weer opgestapt was bij Louis Vuitton.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN