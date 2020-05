Modegroep FNG in vrije val Johan Van Geyte

05 mei 2020

05u00 0 De Krant Modegroep FNG vraagt een aantal kredietverleners in te stemmen met een latere terugbetaling van hun kapitaal en intresten. Door de coronacrisis krijgt het concern minder inkomsten binnen en is het afsluiten van extra leningen niet evident. Sinds eind vorig jaar is een aandeel FNG al 80% in waarde gezakt.

FNG - het bedrijf achter Brantano, CKS, Miss Etam, Claudia Sträter, Fred & Ginger, Promiss en Baker Bridge - is het initiatief van drie jonge burgerlijke ingenieurs: Dieter Penninckx, zijn echtgenote Anja Maes en hun vriend Manu Bracke. In 2003 wilden ze een eigen activiteit starten. Een beetje bij toeval werd dat een keten in kindermode, onder de naam Fred & Ginger. Nadien breidde het bedrijf vooral via tal van acquisities uit tot een groep met meerdere modemerken, die in de eerste helft van vorig jaar een omzet van 273,2 miljoen euro kon bogen.

229 miljoen voor Ellos

Eind vorig jaar zette FNG een nieuwe stap in zijn expansie met de overname van Ellos, de Scandinavische marktleider in online verkoop van mode en interieur. Het Vlaamse concern betaalde er omgerekend liefst 229 miljoen euro voor, meer dan de waarde die FNG zelf had op dat moment.

Al die acquisities zadelden FNG op met een hoge schuldenlast. En die komt het bedrijf nu duur te staan. De beoogde inkomsten om die kredieten af te lossen, staan door de coronacrisis stevig onder druk. De kledingwinkels zijn namelijk al enkele weken gesloten.

Om wat financiële ademruimte te krijgen, vraagt het bedrijf daarom aan een aantal kredietverleners uitstel van betaling. Het gaat om mensen die hebben ingetekend op obligatieleningen van 14,45 miljoen euro en 5 miljoen euro uit 2012 en 2015. De intrestbetalingen van 1 juni 2020 zouden ze pas in 2021 ontvangen. De terugbetaling van het kapitaal zou zelfs van 1 juni 2021 naar 1 juni 2024 worden verschoven. Als de schuld van FNG groter is dan vier keer de jaarlijkse kasstroom, stijgt de intrestvoet op de grootste lening wel van 7,45 tot 8,45%. FNG wil daarbij ook de optie behouden om ze toch vroeger terug te betalen, maar dan mits een terugbetaling tegen 102%.

Publicatie jaarcijfers

De tegenslag van de coronacrisis wordt nog versterkt door enkele andere zaken. Zo moest FNG de publicatie van zijn jaarlijks financieel verslag uitstellen omdat de boekencontroleur meer tijd nodig heeft. En daar komt nog het wegvallen van topman Dieter Penninckx, die ook nog voorzitter is van voetbalclub KV Mechelen, bovenop. Hij moet het op doktersbevel een pak kalmer aan doen en is sinds zondag vervangen door medeoprichter en operationeel directeur Manu Bracke.

Op de Brusselse beurs werd slecht gereageerd op de mare. Het aandeel van FNG kreeg er een tik van 22,32% om terug te vallen tot 3,62 euro. Op 31 december 2019 was een aandeel nog 18,50 euro waard. De totale beurswaarde van het bedrijf bedraagt nu nog amper 42,5 miljoen euro.

Die terugval snijdt vooral in het vermogen van Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke, die samen bijna 44% van de aandelen bezitten. De aandeelhouders van Ellos, die nadien instapten bij FNG, controleren 9,63% van het kapitaal, de Vlaamse Participatiemaatschappij heeft 7,08% in handen.