Mode kan soms doorzichtig zijn 05 juni 2019

Zo gesloten Romelu Lukaku over zijn privéleven is, zo open is hij over wat er in zijn valies zit. Lukaku rolde bij aankomst immers een compleet doorzichtige trolley over de parking. Een exemplaar van het populaire streetwear-label Off- White. Prijskaartje? 1.200 euro. Ook Divock Origi ging voor een transparante tas. Een zo mogelijk nog gewaagder exemplaar trouwens, want de Liverpool-spits koos bij Louis Vuitton een blinkende sportzak uit. En ook die mocht wat kosten. Een slordige 3.418 euro moet worden neergeteld voor de plastic tas uit Vuittons nieuwe collectie. De Duivels zijn alvast goed mee: transparant en kunststof was bij vrouwen al een hit, maar komt nu ook de mannencollecties binnengeslopen. (BCL)

