Exclusief voor abonnees Mobiscore welkom in het weekend 22 juni 2019

00u00 0

9,8 op 10! Bij de besten van de klas, mijn Mobiscore. En al zeg ik het zelf: die negen is echt wel welverdiend. Dankzij 480 bussen die vanaf 5 uur elke dag langs mijn huis rijden, een treinstation dat twee straten verder ligt, een luchthaven waar je vanaf 6.30 uur de eerste vlucht naar Toulon hoort opstijgen, 20 horecazaken die langs een plein gegroepeerd liggen, en drie scholen op een spuugwijdte ver - tenminste als je de weg vindt doorheen een parcours van Bird-steps die lukraak op de voetpaden liggen. Is dat eigenlijk leuk, 9,8 op 10? Neen. Sorry.

