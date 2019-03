Mobiliteitsbudget komt er dan toch 01 maart 2019

Het heeft even geduurd, maar het mobiliteitsbudget komt er dan toch. De Kamer heeft het gisteravond goedgekeurd. Met het mobiliteitsbudget krijgen werknemers een som ter beschikking waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een auto die minstens even milieuvriendelijk is. Ze kunnen ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets of deelauto. Ook huisvestingskosten komen in aanmerking als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen. De wet kan pas in de praktijk worden gebracht na publicatie in het Staatsblad. Naast het mobiliteitsbudget blijft ook de 'cash for car'-regeling bestaan: dan haal je je bedrijfswagen uit het verkeer in ruil voor geld, waarop minder belastingen betaald worden.

HLN