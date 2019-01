Mobiliteitsbudget allicht vandaag gestemd 16 januari 2019

00u00 0

Allicht wordt het mobiliteitsbudget vandaag goedgekeurd in de Kamercommissie. Het mobiliteitsbudget, waarbij werknemers hun salariswagen kunnen inruilen voor een combinatie van een treinabonnement, fiets of eventueel een kleinere wagen, moest in feite al mogelijk zijn vanaf 1 januari. De maatregel was al goedgekeurd op de ministerraad, maar de regering viel nog voor het wetsontwerp ook door het parlement gesluisd kon worden. Maar de vroegere Zweedse partners staan nog altijd achter de maatregelen en zullen die dan ook steunen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Kamercommissie