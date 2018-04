Mobilhome spat als zeepbel uit elkaar 30 april 2018

Op de E34 in Stekene richting Knokke is gistermiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Een bestuurder van een mobilhome met Belgische nummerplaat verloor de controle en belandde enkele meters diep in de berm. De mobilhome spatte als een zeepbel uit elkaar. De twee inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd en met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (PKM)

