Mobile Vikings stunt: kwart goedkoper dan de rest, "want nu betaalt u gewoon te veel” DB

17 juni 2019

05u00 0 De Krant Onbeperkt bellen en sms'en én mobiele data voor 29 euro per maand: Mobile Vikings lanceert vandaag een formule die liefst een kwart goedkoper is dan het laagste alternatief. Maar toch verwacht Test-Aankoop niet meteen een prijzenslag.

Met het 'Unlimited DA DA TA-abonnement' maakt Mobile Vikings het onbeperkt gebruik van de smartphone vanaf vandaag in één klap een kwart goedkoper. "De consument in België betaalt te veel voor telecom. Wij willen met ons nieuwe aanbod de markt in België opengooien", zegt CEO Bart De Groote. "Klanten die in een hoger tariefplan zitten, zullen automatisch worden overgezet naar het nieuwe, onbeperkte abonnement. Ze hoeven daar niets voor te doen."

Het is al jaren een pijnpunt: de prijs per gigabyte is in ons land bij de hoogste van de Europese Unie. "Mobiele data is in ons bestaan zo essentieel en onmisbaar geworden, dat wij het moeten democratiseren", zegt De Groote. "We streamen muziek en podcasts, we kijken films en series op de trein en gebruiken onze smartphone als hotspot om ook met de laptop overal verbonden te zijn."

Bundeltjesprobleem

Nog maar enkele dagen geleden luidde Test-Aankoop de noodklok over de hoge abonnementstarieven, monopoliesituaties, eenzijdige prijsverhogingen omwille van inflatie en belangenconflicten in de Belgische telecomsector. De consumentenorganisatie stelde meer concurrentie voor als oplossing. Test-Aankoop juicht de nieuwe abonnementsformule van Mobile Vikings toe, maar wijst erop dat er allicht meer nodig is om de prijzen naar omlaag te krijgen. "Hét probleem is dat massaal veel consumenten in bundels blijven zitten die een aantal telecomdiensten combineren."

Anders gezegd: de meeste mensen sluiten geen contract af voor hun smartphone alleen. Meestal zit dat pakketje in een bundel waarin ook hun kabelabonnement en internet thuis zit. "Er is nu een voorzichtige trend van 'unbundling'", zegt Simon November van Test-Aankoop. "Die zou nog wat aangezwengeld kunnen worden door de nieuwe formule van Mobile Vikings, maar gaat volgens ons pas echt een boost krijgen als er een vierde speler op de markt bijkomt." (DB)