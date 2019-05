Exclusief voor abonnees Mobiel stalkingalarm uitgetest in Gent 24 mei 2019

De overheid heeft een mobiel stalkingalarm voorgesteld dat getest zal worden in Gent. Met het apparaatje kunnen slachtoffers zeer snel de politie verwittigen. "Een kwart van de vrouwen in ons land kreeg al eens te maken met stalking", zegt ontslagnemend minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) "Vaak is de dader een ex-partner. Extreme gevallen monden uit in geweld. Het is voor dié gevallen dat we het stalkingalarm hebben ontwikkeld." Zodra er op het knopje wordt gedrukt, wordt een oproep naar de noodcentrale verzonden mét de exacte locatiegegevens. Daar krijgt de operator duidelijk te zien dat het om ernstige stalking gaat, zodat onmiddellijk een interventieploeg van de politie gestuurd kan worden. "Het alarm kan levens redden en het slachtoffer kan gerust zijn dat de politie in geval van nood snel ter plaatse is." Een team met vertegenwoordigers van parket, politie, lokaal bestuur en hulpverlening beslist wie in aanmerking komt voor het apparaatje. (SPK)

