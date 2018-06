MNM trekt microfoon uit na "aanzet tot haat" 14 juni 2018

"Fuck de zionisten!" Die uitroep van de jonge Mechelse rapper BizzyBlaza, live op radiozender MNM, werd niet gesmaakt door presentatoren Brahim Attaeb en Astrid Demeure. En dus besloten ze hem uit de ether te gooien. Het incident dateert al van 3 mei - de rapper met Turks-Nigeriaanse roots kwam toen zijn single 'Money tot de dood' voorstellen - maar komt nu in het nieuws omdat BizzyBlaza beelden van de discussie die daarop volgde online gezet heeft. In het filmpje betoogt de artiest dat hij zich gecensureerd voelt, waarop de presentatoren argumenteren dat de Palestijnse zaak nu eenmaal delicate materie is. De VRT laat weten dat Brahim en Astrid correct gehandeld hebben door de microfoon van de rapper uit te schakelen. "We trekken de lijn bij boodschappen die aanzetten tot discriminatie en haat, wat hier het geval was." (ND)

