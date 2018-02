Mmm, chocolade-Coucke 08 februari 2018

Is er plaats voor nog méér Marc Coucke in Durbuy? Toch wel, zeker als hij in chocoladen gedaante komt. Vanaf morgen tot 2 april staat het Luxemburgse stadje in het teken van 'Chocopalace', een chocoladesculpurenfestival waarvoor 40 chocolatiers zwarte, witte, en melkchocolade omtoverden in 50 sculpturen. Coucke krijgt onder meer het gezelschap van aapjes en olifanten uit chocolade. De organisatie verwacht 30.000 bezoekers.

