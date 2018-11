MMA-vechter McGregor zes maanden rijbewijs kwijt 29 november 2018

00u00 0

De Ierse MMA-vechter Conor McGregor (30) mag een halfjaar niet meer achter het stuur kruipen. Een Ierse rechtbank veroordeelde hem tot zes maanden rijverbod. Hij werd in oktober van 2017 aan de kant gezet omdat hij met 154 km per uur over een snelweg raasde waar 100 de limiet is. McGregor pleitte schuldig en zijn twaalf voorgaande snelheidsovertredingen speelden niet in zijn voordeel. Bovenop zijn rijverbod kreeg hij ook nog een boete van 1.000 euro.