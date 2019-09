Exclusief voor abonnees Miyoshi (1m67) blijkt reuzendoder 16 september 2019

In de schaduw van Mirallas, Defour en andere Hoedts, arriveerde ook Koji Miyoshi (22) bij de Great Old. De Japanner had meteen een impact op Anderlecht. Met zijn linker trapte hij de 1-2 tegen de touwen. Fameuze binnenkomer voor de aanvallende middenvelder die Antwerp huurt van Kawasaki Frontale. D'Onofrio liet een aankoopoptie in zijn contract opnemen. Hij maakte deze zomer zijn internationaal debuut op de Copa América en scoorde meteen twee goals tegen Uruguay. Met zijn 1m67 valt vooral op dat hij niet van de grootste is. "Vanaf dag één liet hij leuke dingen zien op training", zei Sinan Bolat. "Hij kan nog heel belangrijk worden." Miyoshi zelf drukt zich enkel in het Japans uit. Hij hoopt een vervolg te breien aan zijn droomstart bij Antwerp. "Dit wou ik tonen", zei Myoshi. "Mijn ploegmaats zeiden achteraf allemaal: 'wat een goal'. Ik ben heel blij dat ik deze kans kreeg. We hebben een sterk team. Er staat veel kwaliteit op het veld. Ik wil me nog meer laten zien in België. Dit is nog maar de eerste stap." (SJH/PDD)

