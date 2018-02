MIVB opent ruimer lokaal voor verloren voorwerpen 01 februari 2018

De MIVB heeft een gloednieuw lokaal geopend voor de verloren voorwerpen. De teruggevonden spullen kregen een nieuwe plek in het metrostation Kruidtuin. Het lokaal is zichtbaarder, heeft een wachtruimte, maar is voornamelijk ook een pak ruimer. Hoognodig, want jaarlijks vindt de MIVB maar liefst 16.000 spullen terug in hun metro's en stations. "Een keer bracht een reiziger een beenprothese binnen. Of vonden we een zelfgemaakte pornofilm.", zegt medewerker Regis. "En ik zal nooit het moment vergeten dat iemand een zak vol SM-spullen binnenbracht. De eigenaar is zich spontaan komen aanmelden, zonder schroom." De spullen worden drie maanden bijgehouden. Uiteindelijk vindt 30 procent zijn weg terug naar de eigenaar. De overige spullen schenkt de MIVB aan goede doelen. Het lokaal van verloren voorwerpen is elke maandag en woensdag open, van 12uur tot 18uur.

