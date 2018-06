MIVB geeft €500 premie voor nieuw vrouwelijk personeel 05 juni 2018

Personeel vinden is dezer dagen erg moeilijk, voor de MIVB is vrouwelijk personeel vinden nóg moeilijker. Daarom kent de Brusselse vervoersmaatschappij een premie van 500 euro bruto toe aan alle medewerkers die een vrouwelijke kandidaat voordragen. Zo wil het bedrijf het personeelstekort bij knelpuntberoepen en het tekort aan vrouwen verhelpen. "De maatregel moet beantwoorden aan twee grote uitdagingen", zegt de MIVB in een interne mail. "De eerste is het hoofd bieden aan de groeiende nood aan werkkrachten bij de technische beroepen. De tweede is onze organisatie verrijken door meer vrouwen aan te werven." Volgens de woordvoerder gaat het om een bijkomende maatregel bij een reeks andere initiatieven om meer vrouwen aan te trekken. Tegen 2021 moet 12,5 procent van het MIVB-personeel vrouw zijn. (DCFS)

