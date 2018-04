MIVB-controleurs staken na aanval door jongeren 24 april 2018

Op de Brusselse trams, metro's en bussen werden gisteren een tijdlang geen tickets gecontroleerd, door een staking van het veiligheidspersoneel. De MIVB'ers waren boos nadat drie controleurs zondagavond werden aangevallen door een groepje jongeren. In de Anderlechtse wijk Peterbos, die bekendstaat als 'moeilijke wijk', vroegen de controleurs enkele jongeren om hun identiteitskaart. "Eén van hen weigerde, en viel de controleurs aan", zegt de lokale politie. "Ondertussen had zich nog een tiental jongeren verzameld rond hen. Na de feiten vluchtten ze weg." Volgens de MIVB kregen hun personeelsleden rake klappen. Er werden nog geen arrestaties uitgevoerd. Na overleg gingen de controleurs gisteravond opnieuw aan het werk. "We zijn tot enkele maatregelen gekomen. Zo gaan we aan binnenlandminister Jambon vragen of ons veiligheidspersoneel pepperspray op zak mag hebben", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon. (VDBS)

