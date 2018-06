MIVB-chauffeur vrijuit voor aanrijding illegaal 05 juni 2018

Een MIVB-chauffeur die drie jaar geleden een illegaal aanreed in hartje Brussel, is door de politierechter vrijgesproken. De zaak kreeg veel aandacht omdat de advocaat van de openbaarvervoermaatschappij een wel heel opmerkelijke verdediging voerde. Volgens de raadsman had het slachtoffer helemaal niet in België mogen zijn omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. "Hij bevond zich ten onrechte op de plaats van het ongeval. Als hij niet in ons land was geweest, was dit nooit gebeurd." Dat argument heeft uiteindelijk geen doorslaggevende rol gespeeld, zegt Dimitri De Béco, advocaat van het slachtoffer. "Volgens de rechter reed mijn cliënt te snel en niet op het fietspad. De rechtbank sprak zich niet uit over het illegale verblijf", klinkt het. Het slachtoffer overweegt om in beroep te gaan.

