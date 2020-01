Exclusief voor abonnees Mitrovic viert rentree na drie maanden 27 januari 2020

00u00 0

Verrassing in de basiself gisteren. Matej Mitrovic mocht van Clement zijn rentree vieren nadat hij drie maanden aan de kant stond met een enkelblessure. Uitgerekend tegen KV Kortrijk speelde de Kroaat begin november zijn laatste match. Gisteren kreeg hij de voorkeur op Brandon Mechele, die net als Sobol rust kreeg. Beiden worden woensdag in Charleroi aan de aftrap verwacht. Uiteindelijk geen Dennis in Kortrijk. De Nigeriaan is dan toch nog niet helemaal verlost van zijn knieblessure, al viert ook hij woensdag wellicht zijn rentree. Afwachten of ook Diatta deze week weer kan aansluiten. (TTV)