Mitrovic' vervanger Rosted al in Oliva

Met Sigurd Rosted arriveerde gisterenmiddag de vervanger van Mitrovic al in Oliva. De 23-jarige Noorse verdediger ontpopte zich bij Sarpsborg 08 als één van de grootste talenten in zijn land. Hij is groot en snel. Hij is rechtsvoetig, maar voetbalt even makkelijk met links. Rosted slaagde zaterdag al in zijn medische tests. Gent heeft een contract van 3,5 jaar klaar liggen voor de Noor, die iets meer dan 1 miljoen euro moet kosten. Getekend is de overeenkomst nog niet, maar gezien de ontwikkelingen rond Mitrovic (zie pagina 19), zal dat nu allicht snel gebeuren. Of Rosted meteen inzetbaar is, zal nog moeten blijken. Zijn laatste groepstraining dateert van 3 december. (RN)

