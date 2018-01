Mitrovic vandaag van blauw-zwart? 29 januari 2018

00u00 0

Als alles volgens plan verloopt, legt Club Brugge vandaag de beoogde Matej Mitrovic (24) vast tot het einde van het seizoen. De verdediger van Besiktas reisde afgelopen weekend naar Brugge, waar hij zijn medische test reeds heeft afgelegd. Club heeft al een akkoord met de Turkse landskampioen over een uitleenbeurt tot juni en hoopt ook vandaag de laatste details met de Kroatische international uit te klaren. Club bedong geen aankoopoptie in het huurcontract van Mitrovic, die bij Besiktas voorlopig niet definitief mag vertrekken. Vrijdag zat de verdediger nog negentig minuten op de bank in het duel tegen Kasimpasa vooraleer hij naar Brugge reisde. (TTV)