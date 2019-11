Exclusief voor abonnees Mitrovic enkele weken out met enkelletsel 22 november 2019

00u00 0

Pechvogel van 2019: Matej Mitrovic (26). Begin dit jaar vervroegd de stage in Qatar moeten verlaten nadat bleek dat-ie een barst in zijn enkel had, waardoor hij de rest van het seizoen miste. En ook onder Clement blijft de Kroaat op de sukkel. Mitrovic speelde tot dusver nog maar vijf competitiematchen, naast vier Europese duels. "Hij zal nu opnieuw een tijdje out zijn", gaf Clement mee. Mitrovic liep een nieuw enkelletsel op dat hem "enkele weken" aan de kant gaat houden. Gelukkig voor Club is hij de enige geblesseerde. (NP)

