Mitraillette Genk, penaltypakker Roef & Fort Antwerp DE OPMERKELIJKSTE VASTSTELLINGEN NA DE HEENRONDE 13 november 2018

00u00 0

Schieten maar

Racing Genk trapt gemiddeld 19,4 keer per wedstrijd naar doel en overvleugelt daarmee de concurrentie. Verspreid over alle 15 speeldagen totaliseert KRC zo 291 doelpogingen. Dat zijn er bijna 50 meer dan de tweede in het lijstje: AA Gent. Verrassend genoeg is Samatta niet de speler met de meeste doelpogingen. De topschutter van Genk zit aan 40 schoten op doel en daar gingen er 10 van binnen. Het is dus 1 keer op 4 raak bij Samatta - oftewel 'mister 25%'. Malinovskyi schiet met 54 stuks het vaakst naar doel van alle spelers in 1A, ploegmaat Trossard zit hem met 48 op de hielen. Pozuelo zit halfweg de competitie aan 38 doelpogingen.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN