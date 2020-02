Exclusief voor abonnees Mithra AANDEEL VAN DE DAG 07 februari 2020

De specialist in gezondheidszorg voor vrouwen kreeg een stevige duw in de rug van Berenberg. De bank kleefde op het aandeel een koersdoel van liefst 40 euro. Ze ziet vooral potentieel in de anticonceptiering Estelle.

