MITHRA 18 mei 2018

Het Luikse farmabedrijf is voor het eerst meer dan een miljard euro waard op de Brusselse beurs. Mithra blijft in trek, sinds het begin dit jaar goede resultaten kon voorleggen voor de klinische tests met anticonceptiepil Estelle en Donesta, een middel voor vrouwen in de menopauze.